L'Inter punta il Como: Bisseck in dubbio, ma Lautaro ha acceso la luce

Dopo la goleada di Pasqua ad Appiano Gentile è tornato il sereno. Quelle nubi grigie che aleggiavano sulla Pinetina sembrano ormai completamente dissolte, perché l’Inter è tornata padrona del suo destino, e il traguardo dello scudetto è distante solo sette lunghezze. Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu. La rinascita nerazzurra è passata dai suoi leader, soprattutto dal numero 10 tornato in campo con la voglia del ragazzino che vuole spaccare il mondo. Doppietta da urlo, sedici gol in campionato e occhi di fuoco. L’Inter con il Toro ha un’altra faccia, ma il risultato di domenica sera ha bisogno comunque di una lettura più approfondita, ovvero quella che da questa mattina lo staff di Chivu presenterà alla squadra al rientro dopo due giorni di risposo.

I cinque gol alla Roma – che potevano anche essere sei - non possono far passare sotto traccia due aspetti: il primo, forse più rilevante, è quello relativo alla prestazione individuale di alcuni singoli (Dumfries, Dimarco, Zielinski), non all’altezza delle aspettative. Il secondo punto da tenere in considerazione è quello relativo all’avversario, crollato come un castello di carte al primo soffio di vento. Dove finiscono i meriti di una squadra, dove cominciano i demeriti dello sconfitto? Un giochino da tenere presente, ma solo in parte, perché l’Inter domenica sera ha premuto sull’acceleratore e soprattutto appena ha sentito l’odore del sangue ha colpito. Come ai vecchi tempi. Al di là degli slogan o di ragionamenti troppo controrti.

Oggi la squadra si ritrova ad Appiano per l'allenamento mattutino, il primo verso la trasferta di Como, altro spartiacque nella corsa verso lo scudetto. Quello contro la squadra di Fabregas sarà il terzo confronto stagionale, dopo il rotondo 4-0 nerazzurro in campionato e lo 0-0 del Sinigaglia nella semifinale d'andata di Coppa Italia. La squadra di Fabregas è reduce dal pareggio di Udine ed è in piena corsa Champions League, altro ingrediente in più per mettere ulteriore pepe alla partita. Chivu spera di recuperare Bisseck, assente per infortunio contro la Roma. Come sempre non verranno corsi rischi e ad ora pare difficile che il centrale tedesco possa essere della partita. Ma saranno questi giorni di lavoro a schiarire ulteriori dubbi.