TMW News L'Inter si avvicina allo scudetto. Conte in Nazionale ipotesi concreta

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntato sul campionato, con l'Inter che ora si trova a gestire sette punti di vantaggio sulla seconda, i Napoli. i nerazzurri, che hanno ritrovato Lautaro, hanno sconfitto la Roma, mentre ieri i partenopei hanno battuto il Milan scavalcandolo in classifica. Si fa sempre più interessante la lotta Champions, con il Como quarto ma con un solo punto di vantaggio sulla Juventus. in coda lottano per un posto in serie A Cremonese, lecce e Cagliari.

Il Milan pensa ormai a blindare la Champions

"Mancano un po' di vittorie, bisogna guardare ancora indietro. Dobbiamo sapere che mancano 7 partite e dobbiamo fare i punti necessari per entrare in Champions", ha spiegato ieri Allegri a proposito del ko con il Napoli. Che la partita potesse essere bloccata me lo immaginavo: il Napoli è una squadra che concede poco ed è molto brava in velocità. Abbiamo perso palla su una diagonale e loro, a campo aperto, sono ripartiti. Anche nel secondo tempo sono ripartiti: sono partite in cui devi essere bravo a portare gli episodi dalla tua parte e il Napoli è stato bravo a farlo". A proposito del Napoli, Conte ha aperto alla Nazionale. "Se fossi il presidente della Federazione, mi prenderei in considerazione insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l’ambiente. Mi lusinga perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello. Sapete benissimo comunque che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente".

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