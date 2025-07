L'Inter si tutela in caso di addio di Dumfries: allacciati i primi contatti con l'entourage di Dodô

L'Inter vuole assolutamente trattenere Denzel Dumfries, ma per questi 9 giorni che la separano dal 15 luglio non potrà far altro che sperare che nessun club decida di pagare la clausola da 25 milioni di euro presente nel suo contratto. Ovviamente i nerazzurri non possono non cautelarsi nel caso in cui questo avvenga e hanno già individuato un'alternativa all'olandese.

Secondo quanto riportato da FCInterNews.it, il nome sul tavolo è quello di Dodo, 26enne brasiliano della Fiorentina. Il calciatore non ha trovato ancora l'accordo con la società gigliata per rinnovare l'intesa in scadenza nel 2027 e di conseguenza sono stati già allacciati i primi contatti con l'entourage dell'ex Shakhtar Donetsk, che però piace pure a Juventus e Milan.

Marotta potrebbe anche giocarsi la carta Sebastiano Esposito, attaccante in uscita dall'Inter e che piace molto ai toscani. Tuttavia pure il Cagliari nelle ultime ore si è fatto sotto per l'ex Empoli. In settimana è stato fissato un appuntamento con il suo procuratore per decidere cosa è meglio per il futuro di entrambi. Certo, qualora Pradè e gli altri uomini mercato aprissero al suo inserimento nell'eventuale trattativa per Dodo, questo spianerebbe la strada verso un suo trasferimento in viola, dove ritroverebbe anche Viti e Fazzini.