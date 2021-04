L'Udinese dipende da De Paul? Già partito il processo dopo la sconfitta contro il Cagliari

Processo a Udine dopo la sconfitta di ieri della squadra di Luca Gotti, la quarta negli ultimi cinque turni. La squadra da ieri è in ritiro e il tecnico bianconero - nelle interviste post-partita - non ha fatto drammi. Ma è indubbio che vi sia in corso una flessione, che ieri è stata evidenziata anche dall'assenza di Rodrigo De Paul, out per squalifica.

"Senza le “magate” di don Rodrigo era come sbattere la testa contro un muro di cemento armato. E senza casco", scrive oggi nel suo commento il 'Messaggero Veneto'.

E sulla stessa lunghezza d'onda anche Paolo Bargiggia, giornalista di 'Mediaset' intervistato da UdineseTV dopo la sconfitta di ieri: "Questa squadra non conosce nulla a livello di spartito, ha vissuto spesso sulla classe e sull’ardore di De Paul, a me dispiace, mi sono accorto che talvolta le mie prese di posizioni sono state malinterpretate, ma alla fine non sono contento di ritrovarmi dopo una sconfitta a sentirmi dire che ho ragione, è un peccato invece, perché evidentemente il nodo del pettine è quello di cui parlo da un po’".