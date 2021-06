L'Udinese non riscatta Bonifazi, ci pensa il Cagliari: in Sardegna può ritrovare Semplici

vedi letture

Kevin Bonifazi per la difesa del Cagliari. Come si legge sul Corriere dello Sport il club sardo proverà a sfruttare gli ottimi rapporti con la SPAL per il centrale che piace tanto a Semplici. L'Udinese non ha esercitato il riscatto del giocatore che di certo non resterà a Ferrara.