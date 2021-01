L'Udinese riscopre i vecchi problemi, attesi rinforzi dall'infermeria per uscire dalle difficoltà

vedi letture

È un momento complicato in casa Udinese, squadra che sembra essersi persa dopo il filotto di risultati utili consecutivi che aveva portato 10 punti in 4 partite. I friulani stanno rimettendo in mostra un problema cronico, ovvero quello della finalizzazione, una mancanza che sta affliggendo i bianconeri ormai da diversi anni. Anche contro il Napoli le zebrette mettono in campo un gioco di contropiede molto efficace, mettendo diverse volte un giocatore a tu per tu con Meret per un gol che sembrava quasi fatto, ma che è arrivato solo una volta, per giunta con la grossa complicità di Rrahmani.

La sconfitta nel match contro i partenopei ha riaperto così tutti i vecchi dubbi sull’Udinese, che sembravano essere stati messi in disparte grazie ai punti fatti tra novembre e dicembre. Ora i bianconeri, come a inizio stagione, non segnano e commettono sempre quell’errore difensivo che permette agli avversari di fare i punti, lasciando le zebrette all’asciutto. Il momento di difficoltà è tale che si sta un po’ alla volta tornando a parlare di un Gotti non più così sicuro di restare in panchina, con addirittura qualche rumor che caldeggia la possibilità di un suo addio già con un’eventuale sconfitta contro la Sampdoria.

Per la salvezza servono 40 punti, quindi a fine girone d’andata bisognerebbe averne circa 20. L’Udinese ne ha 16 e il match con i blucerchiati è una delle ultime occasioni per migliorare un bottino in classifica decisamente poco entusiasmante, dopo ci saranno intatti Atalanta e Inter. Ecco perché la sfida di sabato diventa molto importante per il traguardo finale e anche per il morale della squadra, che non sta vedendo la vittoria da ormai più di un mese.

Il mercato pare non essere una soluzione secondo la società, che ha sottolineato e ribadito come i movimenti a gennaio saranno minimi a meno di particolari occasioni. I bianconeri sembrano più a caccia di giovani da inserire per il futuro, lasciando all’attuale rosa il compito di raggiungere l’obiettivo prefissato. Ci sono alcune voci su difensori e centrocampisti, ma non sembra esserci tanta voglia di affondare il colpo, così come i rumors su Lasagna ci sono, senza però grossi spiragli di cessione. Saranno lasciati andare solo gli elementi che non trovavano spazio, come per esempio ter Avest, accasatosi all'Utrecht. Il gruppo è quindi al completo, l’Udinese dovrà lavorare sui suoi problemi attendendo i rinforzi che arriveranno dall’infermeria con il ritorno dei vari Nuytinck, Okaka e Deulofeu, già con la Sampdoria lo spagnolo dovrebbe tornare abile e arruolabile, per un match che potrebbe dire tanto per la stagione friulana.