L'uomo che migliora le sue squadre: Laimer prova il colpo contro l'Italia. Sognando Gerrard

Kondrad Laimer rende le squadre migliori. Adesso lo farà con Jesse Marsch, un altro dei figli prediletti della galassia con le Ali. Da Salisburgo a Lipsia con un biglietto d'andata ma con sogni ancor più ambiziosi. Lo ha fatto finora con Julian Nagelsmann, il giovane prodigio delle panchine internazionali e novello allenatore del Bayern Monaco. "Con lui siamo migliori", ha avuto modo di dire.

Laimer è bastone, carota. E' un equilibratore che a ventiquattro anni, tanti quanti il numero che porta sulle spalle, gioca come un veterano. La carriera è corsa via veloce: due anni fa spaccati il debutto in Nazionale, poi col fiatone per esserci a Euro 2020. Lui che è un combattente, denti stretti Steven Gerrard come modello, un'innata passione per l'Inghilterra e Wembley come teatro della più grande battaglia della sua carriera. I dirimpettai azzurri son avvisati.