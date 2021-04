"La classifica di oggi non sia un punto d arrivo per noi". Rivedi Gotti dopo Atalanta-Udinese 3-2

"La partita con l'Atalanta non c'entra molto con i punti che abbiamo in classifica. Normalmente riusciamo a fare meglio, ma dobbiamo dare merito alla forza della Dea. La nostra classifica non deve essere considerata un punto di arrivo, pero quello che ho visto contro l'Atalanta, dal mio punto di vista, non ha a che fare con la classifica". Così Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, dopo il ko con l'Atalanta

