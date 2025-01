TMW La Fiorentina aspetta Marí già in giornata: raggiunto l'accordo anche con il Monza

La Fiorentina ha in pugno Pablo Marí, nella mattinata di oggi sono stati definiti tutti gli accordi del caso con il Monza per il trasferimento a titolo definitivo dell'esperto centrale, che lascia quindi la compagine brianzola con qualche mese d'anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto, fissata al 30 giugno prossimo.

Accontentato in tal senso Palladino, che già nell'avvicinamento al mercato invernale aveva individuato nello spagnolo ex Arsenal, con cui ha lavorato a Monza nel suo quasi biennio nel quale era uno dei fedelissimi, il giusto profilo da richiedere ai propri dirigenti come rinforzo per la Fiorentina. Già raggiunta con il calciatore un'intesa per un contratto di un anno e mezzo fino al 30 giugno 2026, ora ci sono anche gli accordi tra club per il semaforo verde.

Intanto domenica scorsa la Fiorentina è tornata a vincere, sul campo della Lazio. E il tecnico viola Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa dopo la partita: "Oggi ho visto che la squadra è scesa in campo come deve sempre fare. In questo mese ci è mancato qualcosa, sicuramente. Oggi però l'ho visto, ci siamo difesi e abbiamo attaccato da grande squadra. Abbiamo messo in grande difficoltà la Lazio e potevamo andare sullo 0-3, poi ci siamo abbassati. Quello che abbiamo fatto nel secondo tempo non deve accadere, non ci dobbiamo abbassare troppo ma noi dobbiamo avere in mente i primi 30-35 minuti ed è stata fatta una grande prestazione".