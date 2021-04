La Fiorentina cambia tra i pali? Stallo sul rinnovo di Dragowski. Cragno primo nome

vedi letture

Cambio di rotta e di proprietà per i pali della Fiorentina? E' uno scenario possibile, spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il nome caldo sarebbe quello di Alessio Cragno del Cagliari, tra i primissimi nomi seguiti e cercati dal club viola per sostituire Bartlomej Dragowski che non sta prolungando il contratto a Firenze e potrebbe dunque partire in estate.