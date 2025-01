La Fiorentina pensa ad Hadjam dello Young Boys. Il terzino piace anche al Trabzonspor

Non c'è solo Leonardo Spinazzola nel mirino della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale algerino Dzfoot, vista l'imminente uscita da parte di Cristiano Biraghi, Daniele Pradè è alla ricerca di un terzino sinistro che possa sostituire degnamente il capitano e una delle idee è quella di puntare su Jaouen Hadjam, calciatore dello Young Boys. La concorrenza però non manca perché su di lui si è mosso pure il Trabzonspor.

Intanto oggi si è presentato Nicolas Valentini: "Mi sono allenato normalmente con la squadra, pur senza giocare visto tutto il casino che era successo al Boca Juniors. Ora sono felicissimo di essere qua. La Serie A è un campionato complicato, molto diverso da quello argentino, ma mi sto allenando e sono pronto per giocare il prima possibile. Io gioco come vuole il mister, per me non c'è problema. Mi metterò dove vorrà Palladino, sono pronto sia a fare uno dei due centrali o il braccetto".

Valentini ha parlato anche dei suoi obiettivi e dell'interesse della Roma in passato: "Io voglio vincere tutto, essere dentro tutte le competizioni. Questa è una squadra importante della storia italiana, la Fiorentina ha fatto molto bene prima che arrivassi io e voglio entrare in questo bel lavoro che stanno facendo. Per farlo però devo lavorare tanto e stare bene. Per quanto riguarda i giallorossi, sono amico di Daniele, ci ho giocato insieme al Boca. Ho parlato con lui, ma questa squadra mi piace tantissimo fin dal primo momento in cui ho parlato con Pradè. Poi dopo essere arrivato lo sono ancora di più e questo centro sportivo è bellissimo".