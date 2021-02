La previsione di Capello: "Messi resterà al Barcellona con Laporta presidente"

Fabio Capello parla di Barcellona e PSG a Sky Sport nello studio post gara, dopo il 4-1 dei parigini. "Credo che Messi resterà al Barcellona, non credo che il Paris spenderà tutti questi soldi. Anzi, credo che spenderà per rinforzare ancora una squadra ancora molto forte. Poi Laporta è il favorito per la Presidenza del Barcellona, il rapporto con Messi è ottimo. Lasciare la città che adora, il mondo che lo adora, per andare a Parigi... Non vedo alcuna possibilità. E con Laporta penserà di costruire una squadra ora carente".