La Juve e il fattore Cristiano Ronaldo: il portoghese segna il 37% dei gol bianconeri

vedi letture

Fattore Cristiano Ronaldo. O dipendenza dal portoghese: chiamatela come volete, ma le fortune della Juventus sono inevitabilmente legate a quelle del suo fuoriclasse portoghese, anche e soprattutto in fase realizzativa. Come evidenzia La Repubblica, i gol di CR7 valgono il 37 per cento di quelli realizzati dal resto della squadra. Un dato che sale al 42 per cento se si considera il solo campionato, e che ha pochi precedenti negli ultimi anni: anche con Sarri era al 37 per cento, ma spalmato sul resto della stagione e con meno partite saltate in percentuale, mentre con Allegri il suo impatto era al 32 per cento.