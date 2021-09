La Juve e il rinnovo di Dybala: possibile contatto con l'agente già prima della sfida col Milan

La Juventus e il rinnovo del contratto di Paulo Dybala. Ieri sia Nedved che l'attaccante argentino si sono detti molto fiduciosi sulla possibilità di chiudere in tempi rapidi l'accordo per firmare un nuovo accordo.

C'è però da trovare un'intesa sulle cifre, e in questo senso c'è da trovare la quadra col suo procuratore Jorge Antun, a Torino già da diverse settimane proprio per il rinnovo di Dybala. I contatti sono frequenti e un incontro, si spera decisivo, secondo 'Tuttojuve' può arrivare già prima della sfida contro il Milan valida per la quarta giornata di Serie A.