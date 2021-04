La Juve è poco super, il Parma fa paura: Alex Sandro risponde a Brugman, 1-1 al 45'

Il Parma, penultimo in classifica, scappa. La Juventus, campione d’Italia in carica, insegue. All’intervallo la sfida dello Stadium è sull’1-1. Il gol di apertura è ducale e porta la firma di Gaston Brugman: bellissima la sua punizione, propiziata da fallo di McKennie su Gervinho. Confermata nell’occasione l’orticaria di Cristiano Ronaldo nei confronti delle palle inattive. Questa volta come componente della barriera: non salta, e la palla dell’uruguaiano passa proprio sulla sua testa. A un soffio dall’intervallo, arriva Alex Sandro: il brasiliano riceve una sponda aerea di De Ligt su corner causato da una scorribanda di Dybala, controlla col mancino e scarica in porta. Niente da fare per Colombi, ma Roberto D’Aversa può essere soddisfatto di quanto fatto vedere dai suoi, solidi e combattivi ma anche pericolosi, in questa frazione di gara. Meno Andrea Pirlo: la Juve gioca e alla fine non è sotto, ma è davvero poco super.