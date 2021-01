La Juve perde i pezzi verso il Milan: Alex Sandro positivo, Morata non verrà rischiato

Doccia fredda sulla Juventus quella arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. “A seguito della comparsa di alcuni lievi sintomi è stato disposto per il giocatore Alex Sandro un controllo, nel quale è emersa la positività al Covid-19”, così ha recitato il comunicato ufficiale del club bianconero sulla questione. Niente Milan dunque per Alex Sandro che è stato immediatamente posto in isolamento e che porterà tutto il gruppo squadra a svolgere i test del caso considerata la gara giocata meno di 24 ore prima, a stretto contatto con compagni e ovviamente avversari. Andrea Pirlo così si ritrova a dover fare i conti con l’assenza di quello che sarebbe stato senza dubbio un titolare nel big match contro i rossoneri. La soluzione alternativa porterà allo spostamento di Danilo a sinistra con il rientro di Cuadrado, dopo la squalifica scontata con l'Udinese, a destra. Assenza di Alex Sandro che va così ad aggiungersi a quella di Morata e che complica i piani di avvicinamento e preparazione della delicata gara contro la squadra di Pioli.

MORATA SALTA IL MILAN - Oltre ad Alex Sandro, altamente improbabile anche la presenza di Alvaro Morata sul terreno di gioco della capolista della Serie A. Il risentimento muscolare alla coscia destra rimediato nelle ore precedenti alla sfida contro l’Udinese ha bisogno di maggiore tempo per rientrare ed evitare pericolosi aggravamenti. “Dovremo valutarlo in questi giorni ma non credo però possa essere a disposizione mercoledì”, le sensazioni di Andrea Pirlo trovano così sempre più conferme con il passare del tempo. Senza Morata dunque, che prova a mettere nel mirino la sfida del week-end contro il Sassuolo, toccherà ancora una volta a Paulo Dybala affiancare Cristiano Ronaldo e creare grattacapi alla retroguardia rossonera. E intanto Pirlo perde così un altro pezzo verso la decisiva gara contro il Milan di Pioli che può valere tanto, se non tutto, in chiave classifica.