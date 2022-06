La Juventus è pronta a far partire Kean: offerto al PSG per arrivare a Paredes

Moise Kean resta uno dei giocatori in uscita dalla Juventus e secondo l'edizione online de La Repubblica, i bianconeri non lo avrebbero proposto solo alla Roma. L'attaccante italiano potrebbe rientrare al Paris Saint-Germain, voce già emersa nelle scorse settimane, ma stavolta la Juve lo avrebbe proposto come parziale contropartita per arrivare a Leandro Paredes.