La Juventus insidia il Milan per Kelly, ma anche le big di Premier e Bundes seguono il centrale

Anche la Juventus è in lizza per acquistare Lloyd Kelly, il difensore centrale del Bournemouth che, in scadenza di contratto a giugno, è finito nel mirino del Milan di Geoffrey Moncada, che lo ha visionato più volte da vicino, tra cui una settimana fa per la sfida contro il Burnley. Lo racconta Tuttosport, che spiega come Cristiano Giuntoli sia da tempo sulle tracce del difensore, che la scorsa estate era stato corteggiato anche dal Liverpool di Klopp, pronto a mettere sul piatto un'offerta da venti milioni, rifiutata dalle Cherries.

Concorrenza in Premier per Milan e Juventus

Ma la scadenza di contratto fa gola a tanti, motivo per cui soprattutto in Inghilterra la concorrenza è spietata. Oltre al Liverpool, che non si è arreso dopo il no estivo, Tottenham ed Arsenal seguono il difensore, ma anche il Borussia Dortmund in Germania. Kelly vuole spiccare il volo verso un club che giochi l'Europa, puntando anche ad un aumento rispetto al contratto che riceve ora in Premier (1.8 milioni di euro l'anno).