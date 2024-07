La Juventus si rifà il look in mediana: chi parte e chi arriva. Ora assalto a Koopmeiners

La nuova Juventus di mister Thiago Motta sta prendendo forma. Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport, che considera ormai il figlio d'arte Khephren Thuram il secondo rinforzo bianconero dopo l'acquisto di Dougas Luiz dal Napoli. Il francese doveva inizialmente essere l'alternativa ad Adrien Rabiot, ma la Vecchia Signora ha deciso comunque di chiudere l'operazione in attesa della risposta della madre-agente dell'ex Paris Saint-Germain. Con Weston McKennie in uscita e la situazione di Fabio Miretti da definire (non dispiace al tecnico ma potrebbe anche partire, Giuntoli adesso lavorerà per consegnare al suo nuovo allenatore il suo grande sogno a centrocampo: Teun Koopmeiners. Non sarà facile, perché - sottolinea la rosea - bisognerà limare le alte richieste dell'Atalanta per il cartellino dell'olandese.

Come strappare il sì all'Atalanta?

Servirà molta pazienza e tempo, perché la Juve dovrà prima vendere per reinvestire, oppure offrire qualche contropartita in cambio. Il prezzo iniziale di Koopmeiners è proibitivo, sui 60 milioni di euro, e l'Atalanta non intende abbassare il tiro. Da qui l'occhio attento di Giuntoli, che sa della necessità di Gasperini di un difensore centrale. E in questo senso Dean Huijsen tornerebbe utile, riscontrando pure l'interesse dell'Atalanta che l'aveva cercato in passato. La valutazione del 19enne si aggira sui 30 milioni, quindi se la Dea non accetterà la Juventus potrà sempre ricorrere alle offerte straniere per incassare denaro sonante da spedire al club di Bergamo