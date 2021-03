La Juventus sogna Paredes e lui strizza un occhio a Pirlo: "Tra gli idoli che cerco di emulare"

Leandro Paredes, intervistato dal Journal du Dimanche, ha citato anche mister Andrea Pirlo tra gli idoli da cui cerca di prendere spunto nel suo ruolo: "Provo ad assomigliare a Redondo, Gago e Pirlo. Citerei anche Busquets per la carriera impeccabile che sta facendo, così come per la sua maniera intelligente di difendere", le dichiarazioni del centrocampista del Paris Saint-Germain che fa gola, tra le tante, proprio alla Juventus del Maestro Pirlo in vista della prossima estate.