La Lazio cerca un play per la prossima stagione: Sarri indica i nomi di Maxime Lopez e Vitinha

La Lazio cerca rinforzi in vista della prossima stagione. Perché il tecnico Maurizio Sarri sta lavorando a braccetto con la proprietà e sta puntando con forza un playmaker per il centrocampo che verrà. Gazzetta.it spiega che i nomi sono due, sul taccuino della società romana: il primo è quello di Maxime Lopez del Sassuolo, poi c'è Vitinha che gioca nel Porto. L'uno o l'altro, chiaramente, visto che servirebbero oltre 20 milioni di euro per prenderli.