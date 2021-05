La Lazio vuole rifare la difesa: Maksimovic e Boateng nel mirino di Tare

Due difensori centrali per la Lazio del futuro. Il Corriere dello Sport in edicola oggi analizza la situazione in casa biancoceleste: la società sta valutando Nikola Maksimovic, in scadenza col Napoli, ma anche Jerome Boateng (in uscita dal Bayern Monaco). Il ds Tare vuole capire la fattibilità dell'operazione a livello economico e se il giocatore sarà condizionato dalla mancata qualificazione in Champions dei capitolini. Si parla anche di cessioni: per Muriqi contatti in Bundesliga, ma il Fenerbahce insiste.