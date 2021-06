"La maglia a CR7? Non gliel'ho chiesta". Rivedi Gosens dopo Portogallo-Germania 2-4

Robin Gosens è stato autore di una prova straordinaria con la sua Germania contro il Portogallo. Nel 2-4 finale in favore dei tedeschi il giocatore dell'Atalanta ha messo a segno un gol e due assist, venendo nominato Star of the Match. Questa la sua risposta ad una domanda sulla maglia di Cristiano Ronaldo dopo che il portoghese non l'aveva scambiata in un match di campionato contro la Juventus.