La moviola di Cesari: "C'è il rigore per il Porto. Manca un penalty alla Juve: fallo su Morata"

Ai microfoni di Mediaset, Graziano Cesari, ha spiegato gli episodi da moviola di Juventus-Porto: "Voto 6,5 per Kuipers: sul rigore per il Porto è stato molto ingenuo Demiral, poteva tergiversare. Il penalty c'è. Al 23' c'è un contatto nell'area del Porto con una ginocchiata a Morata che perde l'equilibrio e va per terra. Sullo spagnolo c'era fallo, Pepe è stato più furbo di Demiral. Al 53' l'espulsione di Taremi: a termine di regolamento il rosso è perfetto. Altro episodio poi in area del Porto per un fallo di mano, che però è involontario. Sul secondo gol di Chiesa dopo la rete il portiere lusitano ha dato un calcetto a Morata, ci stava il giallo. Penultimo episodio, al 120' per un presunto contatto su De Ligt. Il contatto a mio avviso non c'è. Ultima cosa: l'uscita del portiere su Ronaldo. La palla resta sul piede dell'estremo difensore e poi colpisce CR7. A mio avviso non è rigore, anche se la gamba destra di alza".