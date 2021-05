La prossima settimana si decide il futuro di Gotti: tra Udinese e idee Samp e Torino

Il futuro di Luca Gotti all'Udinese si deciderà la prossima settimana. Il tecnico dei friulani incontrerà la dirigenza e valuterà i progetti del club di Pozzo: insieme al club capirà se le strade proseguiranno insieme o se si separeranno. La società gradirebbe andare ancora avanti insieme ma non ci sono certezze: per questo ci sono anche delle ulteriori possibilità per lo stesso Gotti. La Sampdoria come chance: si è separata da Claudio Ranieri, che oggi ha annunciato l'addio. Piace così come Roberto D'Aversa e, al momento più indietro nelle gerarchie e anche nelle possibilità, Vincenzo Italiano dello Spezia. Poi il Torino: i granata hanno Ivan Juric come primo nome ma il rapporto coi granata è concreto e sarebbe l'alternativa per Cairo e Vagnati.