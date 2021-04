La rinascita di Calafiori: nel 2018 l'infortunio e la dedica di Dzeko. Oggi l'assist al bosniaco

La vittoria della Roma segna anche la rinascita di Riccardo Calafiori, oggi migliore in campo. A celebrare il terzino classe 2002 ci pensa lo stesso club giallorosso via Twitter, ricordando come nell’ottobre 2018, dopo una tripletta in Champions, Edin Dzeko celebrasse il successo dedicandolo proprio a Calafiori, vittima in Youth League di un infortunio che rischiava di metterne a rischio la carriera. Oggi, due anni e mezzo dopo, è stato proprio il ragazzo a fornire al bosniaco l’assist per la rete dell’1-1, che ha messo in ghiaccio l’accesso al penultimo atto della competizione.