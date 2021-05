La rivoluzione della Juventus è dietro l'angolo: pronto Cherubini ds e Allegri tecnico

La Juventus prepara la rivoluzione. Oggi l'ufficialità di Fabio Paratici e del suo addio ai bianconeri, dietro l'angolo c'è la promozione di Federico Cherubini alla guida del mercato con Giovanni Manna e Matteo Tognozzi al suo fianco per trattative e scouting. Poi la panchina: in bilico c'è Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri è il primo nome per la Juventus e le trattative sono in corso in queste ore. C'è anche il Real Madrid ma tra Allegri e Andrea Agnelli i contatti sono in corso. E domani c'è l'assemblea dei soci di Exor che potrebbe segnare un punto sul futuro Juventus.