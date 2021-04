La Roma e il futuro. Pinto aprezza Fonseca, ma i Friedkin hanno altre idee: Sarri o Allegri

Sulle colonne del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola il punto sulla panchina della Roma, club che a fine stagione opererà il cambio di allenatore. Non per scelta di Tiago Pinto, dirigente portoghese che punterebbe ancora su Fonseca per dare continuità all'attuale progetto tecnico o, al massimo, su un altro portoghese, a scelta tra Conceicao e Amorim.

Pinto sa però che la scelta del nuovo allenatore spetterà ai Friedkin e l'idea dei proprietari della Roma è quello di puntare su un tecnico italiano, su uno tra Maurizio Sarri e Maxi Allegri, per aprire in tempo rapidi un ciclo vincente.