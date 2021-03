La Roma vince a Kiev e passa ai quarti, rivedi Fonseca: "Era importante partire bene"

Soddisfatto Paulo Fonseca, tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League vincendo a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. "Era importante entrare bene in partita e non prendere gol, hanno avuto l'iniziativa ma abbiamo difesa bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto il posizionamento, abbiamo avuto occasioni per fare gol ed è stato importante vincere qui e passare il turno per la prima volta. Abbiamo dimostrato che siamo adatti al calcio italiano oltre a quello europeo, magari in questo tipo di competizione troviamo più spazi".

In basso il video con tutte le parole di Fonseca.