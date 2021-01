La Supercoppa è della Juventus, Ronaldo gol e festeggia sui social network

Il gol dell'1-0, decisivo, poi bissato dal 2-0 al 95' di Morata. Cristiano Ronaldo è cannibale di trofei e successi, è il suo quarto in Italia e festeggia così su Twitter. "Sono contento del mio quarto titolo in Italia. Siamo tornati! Questa è la Juventus che amiamo, questa è la squadra in cui crediamo e questo è lo spirito che ci porta alle vittorie che vogliamo. Ben fatto, ragazzi! Fino alla fine!, ha cinguettato CR7.

Very happy with my 4th title in Italy... We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW

