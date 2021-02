Lasagna ritrova Barak a Verona: "Tra di noi buona affinità. Mi ha fatto tanti assist a Udine"

Kevin Lasagna, neo attaccante dell'Hellas Verona, ha parlato anche di Antonin Barak durante la sua conferenza stampa di presentazione, dopo averlo ritrovato come compagno di squadra: "Tra di noi cìè un'intesa molto buona: il primo anno a Udine fece molto bene e mi fece parecchi assist. Anche domenica in un tempo lo si è visto, perché cercava la palla filtrante per me. Lui ha grande qualità e penso che questo possa solo migliorare col tempo".