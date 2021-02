Lautaro: "Favoriti per il titolo? Lavoriamo per portare l'Inter più in alto possibile"

Nell'intervista esclusiva rilasciata da Lautaro Martinez a La Gazzetta dello Sport l'attaccante argentino ha commentato così il fatto che l'Inter è considerata la favorita per lo scudetto: "Favoriti? Non è una parole che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive. Fa piacere, perché non è casuale se siamo lassù, è frutto di quanto facciamo con Conte. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l'Inter nel posto più in alto possibile". Su cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione la risposta è stata: "Oggi siamo davvero un'altra squadra, più compatta, dove ognuno di noi lotta prima per il compagno vicino e poi per se stesso. Di diverso è che siamo stati eliminati dalla Champions. C'è un patto tra noi e l'allenatore. Uscire dalla Champions ci ha fatto molto male, allora ad Appiano ci siamo detti che da lì in avanti sarebbe rimasto un solo obiettivo, lo scudetto. A maggior ragione dopo aver perso pure la Coppa Italia".