Lautaro ha già detto no una volta al Barça. Cosa succederebbe se tornasse alla carica ora?

“Sono stato molto vicino al Barcellona, ma ho fatto bene a rimanere all’Inter”. E chissà come avrebbero fatto i nerazzurri senza Lautaro Martines, il meno celebrato della LuLa, la formidabile coppia d’attacco dei campioni d’Italia di Antonio Conte. Parole che sanno d’amore, ma che non possono non destare qualche preoccupazione, nei giorni in cui Zanetti ammette i “gravi problemi finanziari” e Steven Zhang spiega alla dirigenza la necessità di tagliare i costi. Cosa succederebbe ora, se il Barça (o il Real) torneranno a bussare per Lautaro? Il contratto, del resto, non è ancora stato rinnovato e anzi bisognerà ricominciare dall’inizio dato il cambio di agente, ha spiegato Ausilio nei giorni scorsi.

Evitare l’effetto supermercato. È l’obiettivo che l’Inter deve porsi. Non che il rischio sia troppo concreto: se Suning garantisce continuità, non può certo essere nel senso dello smantellamento. E sostenibilità non vuol dire passare all’incasso. Però a oggi la società della fortissima squadra di Conte manda messaggi che trasmettono sì fiducia nel futuro e volendo pure solidità, ma non certo opulenza e in qualche modo fanno sapere alle altre big (che a loro volta non navigano dell'oro) che alla Pinetina c'è qualcuno che deve fare i conti e deve farli anche piuttosto bene. Se taglio dei costi dev’essere, qualche sacrificio eccellente ci sarà. E quel rinnovo su cui ripartire da zero, unito alle lusinghe, è un pericolo troppo concreto per non tenerne conto.