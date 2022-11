Lazio, altri cori antisemiti degli ultras: il comunicato del giudice sportivo

vedi letture

Dopo l'apertura dell'inchiesta dei giorni scorsi, dopo il derby contro la Roma, la Lazio è ancora nell'occhio del giudice sportivo per i cori dei propri sostenitori. Questo il comunicato: "In relazione al rapporto della Procura federale pervenuto in data odierna in ordine ai cori oltraggiosi e discriminatori di matrice religiosa, rivolti a tifoseria di altra Società, effettuati dai sostenitori della Soc. Lazio assiepati in curva “Nord”, comunica che assumerà le determinazioni di competenza in esito alla richiesta interlocutoria di approfondimenti disposta per altro incontro con C.U. n. 87 dell’8 novembre 2022".