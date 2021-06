Lazio, aria nuova per gli esterni: Orsolini o Ilicic per l'attacco di Sarri

Sistemata la difesa con l'arrivo di Hysaj, in casa Lazio i lavori si concentreranno sull'attacco, dove Sarri avrà bisogno di uomini per il suo 4-3-3. Al momento, l'unico in rosa con le giuste caratteristiche, è Joaquin Correa, l'unico fra l'altro che potrebbe essere ceduto per fare cassa. Per questo Tare sonda il mercato alla ricerca di elementi adatti al gioco del Comandante Sarri.

Orsolini in pole - Il nome più caldo è quello di Riccardo Orsolini del Bologna. Il giocatore è un vecchio pallino di Sarri e sarebbe lieto di averlo in squadra, ma c'è da trattare con il Bologna, club che valuta il cartellino del giocatore fra i 15 ed i 20 milioni di euro.

Ilicic l'alternativa - L'alternativa è l'atalantino Ilicic. Lo sloveno ha 33 anni, per questo l'Atalanta potrebbe lasciarlo partire per circa 6 milioni di euro. Una soluzione più economica per un elemento più duttile, visto che può giocare anche da trequartista.