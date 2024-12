Live TMW Lazio, Baroni: "Fatto una grande partita, un po' sporchi ma è normale"

22.55 - Marco Baroni tra pochi minuti analizzerà Lecce-Lazio in sala stampa. Diretta scritta delle sue dichiarazioni su TMW.

23.40 - Inizia la conferenza di Baroni.

Come analizza la gara?

"Il Lecce ha fatto la sua partita, è una squadra che ha motore e che è veemente, sa attaccare gli spazi e sa portare pressione sull'avversario. La Lazio ha fatto una grande partita, dal punto di vista dell'attenzione. In questo momento siamo un po' più sporchi ma è normale, veniamo da un percorso. Siamo sempre stati sul pezzo, sono momenti difficili nel recupero delle energie. Quando giochi contro una squadra così aggressiva solo la qualità può portarti a vincere".

Il momento della Lazio?

"Questa squadra in 58 giorni ha fatto 10 vittorie. Con l'Inter ha iniziato la partita in maniera perfetta. La squadra oggi è stata bravissima. Prima della partita ho detto che dovevamo essere bravi a gestire l'episodio negativo. Mai come oggi questa vittoria è stata ottenuta da un gruppo che sta lavorando per stare a livelli sui quali non è facile restare. Diamo il giusto valore e il giusto riconoscimento a questa squadra. I programmi non si cambiano in corsa, la società ha tracciato un progetto triennale. Ora ci godiamo questa vittoria, arrivata in un campo difficile. Complimenti ai ragazzi. Dopo la sconfitta con l'Inter mi sono assunto la responsabilità per alcune situazioni. La squadra deve sempre stare dentro la sua prestazione, con identità. Giocare contro una squadra che si difende così bassa in maniera così aggressiva richiede qualità, oggi abbiamo sbagliato qualche rifinitura ma è normale".

23.45 - Termina la conferenza di Baroni.