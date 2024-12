Lazio, Baroni: "Turnover? Non ho pensato all'Inter. Dele-Bashiru, vi spiego il ruolo"

Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, si appresta ad affrontare l'Ajax ad Amsterdam nella gara valida per la sesta giornata di Europa League. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore ha parlato nel corso del prepartita.

Sul turnover: qualche riflessione sull'Inter c'è stata?

"No, no. Pensiamo a questa sera, anche per il clima dello stadio, è una partita di altissimo livello. Quando ci sono queste gare non puoi che affrontarla nella gioia di viverla, si lavora per arrivare a queste sfide".

L'Ajax sfrutta bene gli esterni?

"Sicuramente, è una squadra che lavora bene sulle catene con i terzini che vengono dentro. E' una squadra che sviluppa un buon calcio, sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo servirà la miglior Lazio e che i ragazzi non sbaglieranno prestazione. Verrà fuori una bella partita".

Dele-Bashiru: è il prossimo da inserire per avere i cambi perfetti?

"Sono d'accordo, questo ruolo da mediano gli dà più ordine, la mezz'ala ha più pensiero. Lui ha forza e qualità, se parte da dietro può diventare devastante, ci stiamo lavorando. Deve restare dentro alla partita minuto dopo minuto. Gli ho voluto dare ancora una chance, sono le partite che fanno crescere. Noslin? Gli ho fatto fare tutti i ruoli, quando arrivi in una piazza così importante e con queste pressioni, secondo me ha fatto delle buone partite, fa quello che gli piace fare, non dando punti di riferimento. In questo momento anche lui sta crescendo, ma noi siamo contenti, è tutta la squadra che si deve applicare, la prestazione deve essere massimale e di livello".