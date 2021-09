Lazio, Basic: "Vogliamo vincerle tutte, io devo lavorare per giocare di più"

Prima da titolare, prima rete in biancoceleste. Toma Basic festeggia alla grande l'esordio dal primo minuto con la maglia della Lazio aprendo le marcature nel 2-0 alla Lokomotiv Mosca che vale i primi 3 punti dell'Europa League 2021/22. Proprio il centrocampista, ai microfoni di Sky Sport, analizza il proprio esordio da titolare: "Sono qui solo da un mese e ci sono tanti giocatori di qualità qui. Devo lavorare tanto per giocare il più possibile, il mister sta facendo un lavoro fantastico e dobbiamo crescere partita dopo partita. Giocare da playmaker? Non ho giocato molto in un centrocampo a 3, ma decide l’allenatore. Io posso giocare in ogni posizione e sono a disposizione della squadra. Il nostro obiettivo è vincere tutte le partite". le sue parole.