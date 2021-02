Lazio-Bayern, serata da record per Musiala. Sono tre i suoi record di precocità

Il più giovane inglese a segnare in Champions League, il secondo più giovane in assoluto a segnare nella massima competizione europea e infine anche il più giovane calciatore di un club tedesco a scrivere il suo nome nel tabellino del marcatori del torneo. Jamal Musiala, classe 2003, nella serata dell’Olimpico ha scritto il proprio nome nella storia.

17 – Jamal Musiala – age 17 years and 363 days – is now the youngest player to ever score a goal for a German club in the #ChampionsLeague. Youngster. #LAZFCB @FCBayernEN pic.twitter.com/mBAcq4RXlZ

— OptaFranz (@OptaFranz) February 23, 2021