Lazio, caccia al vice-Immobile: derby per Botheim, nel mirino anche il 2003 Sesko

vedi letture

La Lazio a caccia di un vice-Immobile. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, complice il deludente rendimento di Muriqi quanto chiamato in causa, è diventata una priorità per il ds Tare. Due nomi sul taccuino del dirigente biancoceleste, con tanto di concorrenza alla Roma.

Fari su Erik Botheim.. Classe 2000, bomber del Bodo/Glimt, si è fatto apprezzare proprio contro i giallorossi in Conference League, al punto che Mourinho ha chiesto di trattarne l'acquisto. Non piace solo alle capitoline, soprattutto perché il suo contratto è in scadenza nel dicembre del 2022 e quindi può rappresentare un'occasione.

Piace anche Benjamin Sesko. Ancora più giovane, in questo caso si parla di un ragazzo del 2003. 7 gol in questa stagione, gioca a Salisburgo insieme ad Adeyemi, sostanzialmente irraggiungibile. Trattativa complicata, perché la formazione austriaca, oltre al solito legame con il Lipsia, è bottega gara.