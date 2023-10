Lazio, Casale: "Abbiamo parlato tanto. Forse c'era appagamento dopo la scorsa stagione"

vedi letture

In conferenza stampa, il difensore della Lazio Nicolò Casale ha commentato il successo per 3-2 contro l'Atalanta, come riporta Lalaziosiamonoi: "Ci sono stati tanti colloqui tra di noi, in spogliatoio e con lo staff. Abbiamo sistemato questo problema, penso che inconsciamente, guardando la scorsa stagione, forse c’è stato un po’ appagamento. Fortunatamente lo abbiamo capito subito e abbiamo cercato di raddrizzare le cose il prima possibile. Poi sicuramente il pareggio in casa con l’Atletico ci ha dato una spinta ulteriore, la vittoria a Glasgow ancora di più. Bisogna continuare a lavora ancora a testa bassa e penso che anche oggi l’abbiamo dimostrato".

Come legge il successo?

"Credo che oggi sia stata una delle partite in cui siamo partiti più forti, ho avuto l’occasione di chiudere la partita e quindi abbiamo dato un forte segnale all’Atalanta. La cosa che mi dispiace di più è che abbiamo concesso il gol del 2 a 1 in modo semplice, li vedevo in netta difficoltà. Poi loro hanno pareggiato la partita in un’altra situazione in cui è bastato poco, lo scorso anno eravamo più decisi su queste cose qua. Siamo stati bravi, abbiamo concesso poco. Loro ci hanno concesso spazi e siamo ripartiti bene".