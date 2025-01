Lazio-Como finisce 1-1. Prima Dia, poi Cutrone: decisivo il rosso di Tchaouna

1-1 tra Lazio e Como nella prima partita della ventesima giornata di Serie A. Di Dia nel primo tempo e Cutrone nella ripresa le reti che hanno deciso la partita.

Solo Como in avvio, poi il gol di Dia.

Inizio di partita solo ad appannaggio del Como, con la squadra di Cesc Fabregas che già nei primi cinque minuti avrebbe potuto segnare almeno un paio di gol, vista l'occasione fallita da Nico Paz a tu per tu con Provedel e l'incrocio dei pali colpito con un colpo di testa di Kempf. Poco dopo altro bel sinistro a giro dell'ex giocatore del Real Madrid, con l'estremo difensore biancoceleste che ha visto sfilare alla sua destra il tiro del talento argentino. Con il passare del tempo però la Lazio ha trovato le giuste contromisure, fino al momento del gol del vantaggio: palla recuperata grazie alla pressione di Isaksen, passaggio filtrante dentro l'area di rigore di Guendouzi che ha trovato Boulaye Dia. Stop con il destro, controllo a rientrare e sinistro a giro sul secondo palo, rasoterra, che non ha lasciato scampo a Butez, all'esordio in Serie A. Da segnalare anche la sostituzione di Nico Paz, nel primo tempo, per un intervento molto ruvido di Gigot: al suo posto Diao.

Ingenuità di Tchaouna.

Doppio giallo, nel giro di due minuti, per Loum Tchaouna a inizio ripresa, per una clamorosa ingenuità del centrocampista della Lazio che ha prima preso la prima ammonizione per un fallo sulla trequarti del Como e poco dopo per un fallo a centrocampo. Decisione giusta del direttore di gara, che ha estratto dunque il rosso al 56'.

Pareggio di Cutrone.

Ospiti che hanno poi sfruttato la superiorità numerica trovando la rete dell'1-1 al 72'. Cross dalla destra di Strefezza e colpo di testa dal limite dell'area piccola di Patrick Cutrone, che ha trovato la deviazione vincente complice anche la diagonale sbagliata di Marusic, in netto ritardo. Nel finale nessuna grande occasione, né da una parte né dall'altra.