Lazio, Correa fa tre in Champions League. Meglio che nelle due stagioni col Siviglia

vedi letture

Sono tre le reti, in sette presenze, di Joaquin Correa in questa edizione di Champions League. Più di quante l’argentino ne abbia segnate in questa competizione con la maglia del Siviglia. Il classe ‘94 infatti con gli andalusi si era fermato a due reti in 13 gare (spalmate su due stagioni) nella massima competizione europea.

3 - Joaquín Correa ha segnato più gol in questa Champions League con la Lazio (tre) che nelle sue due passate stagioni nella competizione con il Siviglia (due). Tucu.#UCL #LazioBayern — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 23, 2021