Lazio-Crotone 3-2, le pagelle: Ounas si conferma, Immobile ancora a secco. Simy ne fa due

vedi letture

Il solito Caicedo, con un gol nei minuti finali, permette alla Lazio di battere un generoso Crotone, al termine di una sfida che i biancocelesti avevano indirizzato bene per ben due volte, subendo però il ritorno degli avversari. All'Olimpico finisce 3-2: Milinkovic-Savic apre al 14', Simy pareggia al 30' e al 50', dopo il nuovo vantaggio firmato da Luis Alberto. Caicedo, come detto, chiude i conti con un guizzo all'84'.

LAZIO

Reina 6 - Simy fa una giocata "alla Ronaldinho" e sorprende tutti con un tiro di punta molto preciso. Non può nulla sul rigore, è fondamentale su Rispoli.

Patric 5,5 - Da quella parte, complice anche la giornata non molto positiva di Marusic, la Lazio balla un po' troppo. Qualche sbavatura di troppo.

Acerbi 6 - Un po' in difficoltà nella fase centrale del primo tempo, quando il Crotone attacca con pericolosità. Nella ripresa guida la difesa con la solita personalità.

Radu 6,5 - Ottimo rientro per la bandiera laziale. Subito decisivo, con uno splendido assist per Milinkovic-Savic. Non ha i 90' minuti nelle gambe, Inzaghi inserisce un elemento più fresco e di spinta (Dall'83' Pereira s.v.).

Marusic 5,5 - Si fa saltare un po' troppo facilmente da Reca, che crea pericoli con le sue incursioni sulla corsia mancina. Paradossalmente sembra più a suo agio quando gioca sulla fascia opposta.

Milinkovic-Savic 6,5 - Sempre pericoloso con gli inserimenti senza palla, sblocca la partita al 14' sfruttando un bell'assist di Radu. Può segnare ancora nella seconda frazione, difetta di precisione e freddezza.

Leiva 5,5 - Prova a mettere ordine in mezzo al campo ma spesso fa fatica a tenere il pericoloso Messias. Dopo il 2-2 non riesce ad alzare i ritmi. (Dal 70' Escalante 6,5 - Ottimo ingresso in campo, per lui anche un assist "involontario", sfruttato da Caicedo).

Luis Alberto 7 - Gol importante dopo qualche prestazione sotto tono. Lo spagnolo ora deve tornare a incidere anche con gli assist, specialità che lo ha visto dominatore assoluto nelle ultime stagioni. Ci prova due volte nella ripresa, ma Milinkovic-Savic non ne approfitta a due passi da Cordaz. Ispirato.

Fares 5,5 - Buon lavoro in coppia con Radu, controlla senza particolare apprensione le avanzate di Pereira. È però ingenuo a inizio ripresa, quando stende Messias in area. Poi prova a riscattarsi con un paio di sortite offensive. (Dal 70' Lulic 6 - Entra per dare più spinta sulla corsia sinistra. Fa il suo con ordine).

Correa 5,5 - Un primo tempo alla costante ricerca della posizione migliore, senza mai rendersi pericoloso. Non si vede mai neanche nella ripresa. (Dal 76' Muriqi s.v.).

Immobile 6 - Sempre nel vivo della manovra, sempre utile per i compagni di squadra. Ha subito un'occasione, ma Cordaz è attento. Poi è bravo a rifinire: suo l'assist per Luis Alberto. Nel secondo tempo cala vistosamente (Dal 76' Caicedo 7 - Ancora decisivo, ancora un gol nei minuti finali. È l'attaccante della provvidenza).

Allenatore: Simone Inzaghi 6 - La vince con i cambi, ma i problemi restano. Schiera la migliore formazione possibile, cercando di ritrovare certezze e fiducia dopo un periodo difficile e non pensando all'impegno di Champions contro il Bayern. L'approccio è buono, la Lazio sblocca subito il punteggio ma si fa sorprendere dal Crotone, che pareggia per due volte con Simy e rischia il colpaccio con Rispoli. Il solito Caicedo toglie le castagne dal fuoco e regala tre punti importantissimi ma ci sarà tanto da lavorare.

CROTONE

Cordaz 6 - Probabilmente è uno dei portieri più sollecitati del campionato. Dopo pochi minuti salva su Immobile, può fare poco sulle tre reti subite. Sempre reattivo, bene anche su una doppia deviazione in area.

Magallan 6 - La sua partita non inizia nel migliore dei modi: resta troppo alto e lascia campo a Immobile, un cliente per niente facile. Si fa parzialmente perdonare con il passaggio decisivo per Simy in occasione del primo gol. (Dal 46’ Djidji 6 - Si prende qualche rischio di troppo, ma dà maggiore sicurezza ai suoi).

Golemic 5 - Rimane alto sul primo gol della Lazio, quando Immobile si muove sulla linea rischia sempre. Male sul gol di Caicedo, perde completamente la marcatura.

Luperto 5,5 - Si dispera sul gol di Milinkovic-Savic, ogni volta che la Lazio sfonda dalle sue parti rischia qualcosa. Il momento non è dei migliori, ma l’impegno non manca.

Pereira 5,5 - La situazione sulla corsia destra non è di certo tra le migliori, sbaglia diversi palloni e non riesce quasi mai a bloccare Fares. Fa parecchia fatica e si nota col passare dei minuti. (Dal 71’ Benali 6 - Si mette in cabina di regia e prova a creare gioco nel momento cruciale della sfida).

Messias 6,5 - La salvezza è praticamente impossibile, ma bisogna affidarsi alla qualità e alla classe del numero 30. Giocate offensive e tanta qualità, quando può aiuta anche in difesa. Per poco non segna un gran gol, si procura il rigore del 2-2.

Petriccione 6 - Si mette in cabina di regia e gestisce bene i palloni che passano dalle sue parti, prova anche a verticalizzare quando ci sono spazi. Tanto sacrificio, non si tira mai indietro. (Dall’88’ Di Carmine s.v.)

Molina 5,5 - In alcuni casi sembra esagerare con qualche tocco di troppo, ma pulisce bene parecchi palloni. Tanto sacrificio, ma l’intensità cala col passare dei minuti.

Reca 5 - In difesa inizia malissimo, Milinkovic-Savic ringrazia e sblocca il match dopo 12’. Col passare dei minuti cresce e riesce a chiudere meglio le sortite offensive da parte dei padroni di casa, ma alcune disattenzioni pesano parecchio. (Dal 66’ Rispoli 5,5 - Entra bene in campo, si divora la palla del 3-2 che avrebbe potuto cambiare notevolmente la corsa salvezza dei rossoblù).

Ounas 7 - Fa un lavoro incredibile tra le linee. Si piazza sulla trequarti e fa da collante, tra giocate di classe e tocchi giusti diventa un fattore determinante.

Simy 7,5 - Caracolla e si muove pochissimo, ma al primo pallone giocabile si gira e fulmina Reina. Statico e mai dinamico all'apparenza, ma ogni volta che tocca palla crea pericoli. Non sbaglia nemmeno dal dischetto e fa 5 su 5 in stagione.

Michele Tardioli (Cosmi squalificato) 6 - Non urla come Serse Cosmi, ma cerca di caricare la squadra in una sfida per niente semplice. Può fare poco e nulla contro il solito Caicedo.