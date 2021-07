Lazio, Di Maria nell'affare Correa? Ipotesi subito scartata per i costi dell'ingaggio

L'operazione tra Lazio e PSG per Correa è ancora in fase embrionale ma i francesi hanno già iniziato a parlare con Tare delle possibili contro partite. La prima che è stata sottoposta è quella che porta a Pablo Sarabia, spagnolo di 29 anni che ha già segnato un gol ed effettuato due assist all'Europeo. Se la Lazio condividesse la valutazione da 20 milioni, ne chiederebbe almeno altri 15-20 per completare il pacchetto "Tucu". Sono spuntate però anche altre due candidature, la prima quella che riguarda Julian Draxler, giocatore cercato dai biancocelesti anche in passato; la seconda, subito risultata inaccessibile per i costi dell'ingaggio che portava al sogno Angel Di Maria. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.