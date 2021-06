Lazio, è il giorno della firma di Sarri: ha ottenuto tutte le garanzie, anche sul mercato

La Gazzetta dello Sport assicura che è arrivato il momento delle firme tra Maurizio Sarri e la Lazio: ricevute le giuste garanzie per lo staff dei collaboratori e per i tempi per l’arrivo dei rinforzi (quattro per la partenza del ritiro di Auronzo). Ieri, il testo del contratto nella versione ormai definitiva è stato inviato via PEC a Sarri. Con la sua firma il biennale stilato col club biancoceleste sarà definito in tutti gli aspetti, compresi quelli formali, adesso non resta che attendere l'annuncio ufficiale, che non dovrebbe comunque tardare.