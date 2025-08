Lazio, Fabiani: "In porta servono certezze. Non vedo perché non dobbiamo lottare per l'Europa"

Intervenuto sulle frequenze di Radio Radio, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato dell'alternanza in porta fra Mandas e Provedel: "Se io fossi stato il direttore sportivo ai tempi di Nando Orsi per me sarebbe stato il titolare - sottolinea Lalaziosiamonoi.it -. Il portiere è l'unico ruolo in cui secondo me devono esserci delle certezze. Credo che Sarri sappia perfettamente le regole del gioco. Credo che il tecnico quanto prima scioglierà le riserve.

Futuro? Io mi assumo tutte le responsabilità ma dopo trent'anni che faccio questo mestiere sono lungimirante. A gennaio ho preso due giovani che andavano a completare l'organico quindi oggi questa necessità di trovare un'alternativa a Guendouzi ad esempio non ce l'ho. Non dare via i pezzi pregiati, questa è la forza della società. Umiliante non fare mercato? Tutti possiamo commettere una leggerezza in buona fede per essere onesti. Ma cosa cambia dallo status quo della Lazio a quello di una squadra che in organico ha trenta giocatori quindi sei, sette over in più che se non vanno via bloccano il mercato.

Se io volevo fare il furbo prendevo l'Insigne della situazione, lo prendevo a costo zero e poi lo avrei pagato a gennaio ma avrei fatto l'interesse dei tifosi? No e allora ho preferito non trovare scorciatoie. Non espongo i tifosi a brutte figure perché ho la consapevolezza che abbiamo un organico importante. Due settimi posti? Vediamo anche la storia della Lazio, io sto lavorando per un futuro migliore. In cuor mio spero che nel prossimo futuro si possa avere un parco giocatori importante per fare qualcosa di serio e duraturo nel tempo. Europa? La Lazio ha lottato anche lo scorso anno quindi non vedo perché non dovrebbe farlo in questa stagione".