Lazio, Fabiani elogia Sarri: "E' più lungimirante. Insigne? Più suggestione che altro"

Nel corso del suo intervento su Radio Radio, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani ha parlato dei singoli partendo da Belahyane: Sono gli allenatori che scelgono - evidenzia Lalaziosiamonoi.it -. Baroni lo scorso anno la vedeva in una certa maniera e quindi noi come società non possiamo intervenire. Essere ingerenti nei confronti di un tecnico è sempre brutto e quindi devi dargli la fiducia che gli hai accordato quando hai sottoscritto il contratto.

Insigne? Più suggestione che altro. Noi abbiamo riconfermato Pedro, e lo farei per altri dieci anni, è un uomo spogliatoio e professionista dentro e fuori dal campo. Ma io voglio andare alla scoperta di giovani elementi e non di trentenni. Gigot? Ci sono dei momenti topici della stagione in cui devi fare delle scelte. Il mio modo di operare è rivolto ai giovani quindi tutto rispetto per Insigne ma credo che non rientri nei parametri di costruzione della Lazio.

Baroni-Sarri? Baroni ha un profilo diverso da quello di Sarri anche solo per una questione di esperienza. Sarri è più lungimirante e ci sono delle fasi della partita in cui l'allenatore deve avere l'accortezza di apportare degli accorgimenti. Lo scorso anno a volte siamo stati un po' presuntuosi, sicuramente il girone d'andata ci ha fatto adagiare e quando era il momento di cambiare marcia non l'abbiamo fatto. Ringrazierò a vita Baroni perché è arrivato qui in un momento difficilissimo e non tutti avrebbero accetatto la sfida, lui l'ha fatto e per questo gli voglio bene e lo ringrazio. Ha deciso lui di andare al Torino e poi Sarri si è reso subito disponibile. Confido molto nell'esperienza di Maurizio per migliorare i giovani".