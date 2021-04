Lazio, Farris: "Siamo nuovamente in alto: per noi è un importante test di maturità"

Anche domani, a Napoli, Massimiliano Farris sostituirà Simone Inzaghi, ancora positivo in quarantena. Il vice allenatore della Lazio, a Lazio Style Channel, ha presentato così il big match del 'Maradona': "Il Napoli per noi è un importante test di maturità per la classifica attuale, che ci vede nuovamente in alto dopo ultime cinque vittorie consecutive. Ci attende uno scontro diretto, sarà fondamentale dare continuità agli ultimi risultati attraverso la prestazione".