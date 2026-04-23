Patric: "La Lazio ha qualcosa che le altre non hanno. Motta? Non è normale alla sua età..."

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Patric ha analizzato la vittoria ottenuta ai rigori contro l'Atalanta nella semifinale di Coppa Italia e gioito per il traguardo raggiunto della finale: "La squadra è stata straordinaria, quando giochi queste partite da dentro o fuori si può sbagliare tecnicamente, ma l'atteggiamento no. A livello umano e di sacrificio tutti quanti ci meritiamo la finale. Abbiamo reagito nella maniera giusta, ce lo meritiamo, non abbiamo mai mollato nonostante questa stagione difficile".

Che cosa può dirci su Motta?

"Questa mattina (ieri, ndr) ne ha parati tanti in allenamento, lui è un ragazzo straordinario, mi ha sorpreso tanto anche per la tranquillità con cui sta giocando, che non è normale alla sua età. La Lazio è questo, una squadra che soffre, ma tutti insieme portiamo a casa qualcosa. Mi auguro per i tifosi e per questo gruppo di vincere. Ora dobbiamo riposare e preparare al meglio questa finale per alzare la coppa".

La Lazio ha fatto un'impresa.

"Abbiamo qualcosa che le altre non hanno, abbiamo cuore, questa città e questi colori sono speciali. Ce lo meritiamo. Ho passato anche momenti difficili, la Lazio è speciale, non è una squadra normale, è una famiglia, mi auguro davvero di vincerla".